Kastamonu'da Araç Yangını

Kastamonu'da, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde alev alan hafif ticari araç yandı.
O.G. idaresindeki 52 AAB 101 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.
Aracı kenara çeken sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan kurtuldu.
Yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Aracın yandığı anlar tünelden geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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