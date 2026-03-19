Kastamonu'da Bayramda Yağışlı Hava

Kastamonu'da Ramazan Bayramı süresince soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bayram için Kastamonu'yu kapsayan analiz ve tahminlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği 19 Mart Perşembe arife günü çok bulutlu ve aralıklı yağışlı, 20 Mart Cuma bayramın birinci günü yağışlı ve yer yer kuvvetli sağanak etkili olacak.

Bayramın ikinci günü 21 Mart Cumartesi hava çok bulutlu ve aralıklı yağışlı, üçüncü günü 22 Mart Pazar ise yağışlı olacak.

Yağışların yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceğine işaret edilerek, vatandaşların hava koşulları nedeniyle tedbirli olmaları istendi.