Kastamonu'da Çatı Yangını Söndürüldü

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çıkan çatı yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aşağıçakırçay köyünde bir kereste fabrikasının yanında bulunan boş binanın çatısında yangın çıktı.

Yangına Hanönü ve Boyabat belediyeleri itfaiyeleri ile Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yürütülen çalışma sonucu söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.