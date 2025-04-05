Kastamonu'da Dolu Zarar Verdi

Kastamonu'da dolu yağışı etkili oldu
KASTAMONU - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde fındık büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı sebebiyle sürücüler zor anlar yaşarken, tarım alanları da zarar gördü.
Meteoroloji Müdürlüğü'nün sağanak yağış tahmininde bulunduğu Kastamonu'da dolu yağışı etkili oldu. Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yağan dolu sebebiyle ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplanırken, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Ayrıca dolu yağışı sebebiyle tarım alanları da zarar gördü.
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