Kastamonu'da firari hükümlü yakalandı

Güncel

Kastamonu'da, hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, firari hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak" suçlarından 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.