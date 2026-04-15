Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansında (KUZKA) yapılan toplantıda, il genelindeki yatırımlar görüşülerek koordinasyon gereken konular ele alındı.
Dallı, kamu hizmetlerinin verimli şekilde yürütülmesi noktasında toplantının önem taşıdığını belirterek, alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni etti.
İl genelindeki çalışmalar hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda yatırımlar, yerel ve bölgesel kalkınma açısından değerlendirildi.
Toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da İl Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?