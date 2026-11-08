Kastamonu'da İl Özel İdaresi ekipleri 103 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı

Kastamonu'da İl Özel İdaresi ekipleri 103 köy yolunu yeniden ulaşıma açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da kar yağışının ardından ulaşımı kesilen 230 köy yolundan 103'ü, İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla tekrar ulaşıma açıldı. Kalan 127 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
103 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI
Kastamonu'da etkili olan kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 230 köy yolundan 103'ü İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. 127 köy yolunun ulaşıma açılması için de çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: DHA
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