Kastamonu'da Ilgaz Dağı beyaza büründü

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Kastamonu'da kar yağışı: Ilgaz Dağı beyaza büründü

KASTAMONU - Kastamonu- Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor. Beyaza bürünen Ilgaz Dağı'na gelen vatandaşlar ise karın tadını çıkarma fırsatı buldu.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Akşam saatlerine doğru etkili olmaya başlayan kar yağışı Ilgaz Dağı'nı da beyaza bürüdü. Yoğun bir şekilde başlayan kar yağışı ile Ilgaz Dağı'ndaki ormanlar da ayrı bir güzelliğe büründü. Ilgaz Dağı'na tatil için gelen vatandaşlar ise kar yağışını fırsata çevirerek o anları cep telefonu ile ölümsüzleştirdi. Kar yağışı Küre Dağları geçişinde de akşam saatleri itibari ile etkili olmaya başladı.

"Geldiğimizde kar yağışı başladı, bizim için de güzel oldu"

Ankara'dan Ilgaz Dağı'na tatil için gelen Murat Çetiner, "Geldiğimizde kar yağışı başladı, bizim için de güzel oldu. İlk kez geldim, çok beğendim. Diğer illerdeki kayak merkezlerini aratmadığını düşünüyorum" dedi.

"Ormanlık alan içerisinde böyle bir kar yağışı görmemiştim"

Doğa karşısında hayran kaldığını ifade eden Züleyha Çetiner ise, "Ilgaz Kayak Merkezine ilk kez geldik. Geldiğimizde kar yağışı başladı, bu da bizim için güzel bir şans. Çok güzel, ormanlık alan içerisinde böyle bir kar yağışı görmemiştim. Dinlenmeye geldik, burası çok güzel" diye konuştu.