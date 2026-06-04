Kastamonu'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu - Son Dakika
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Kastamonu'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

04.06.2026 20:34
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Kastamonu'da gerçekleştirilen operasyonda 19 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen kaçak cep telefonu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerine "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramada, 19 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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