Kastamonu'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Kastamonu'da düzenlenen kaçak cep telefonu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerine "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında operasyon düzenlendi.
İş yerinde yapılan aramada, 19 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
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