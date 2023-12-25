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Kastamonu'da kağıt peçeteye emdirilmiş uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da kağıt peçeteye emdirilmiş uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yapılan operasyonda, M.A.Ç. isimli şüphelinin üzerinde kağıt peçeteye emdirilmiş bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kastamonu\'da kağıt peçeteye emdirilmiş uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
25.12.2023 - 15:07,
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde üzerinde kağıt peçeteye emdirilmiş uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal edenlerin ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Araç ilçesinde şüphe üzerine durdurulan M.A.Ç'nin üzerinde yapılan aramada kağıt peçeteye emdirilmiş bonzai ve metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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Kastamonu, Güvenlik, Adliye, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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