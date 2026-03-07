Kastamonu\'da Kar ve Buzlanma Araçları Kaldırdı

KASTAMONU'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle TIR ve kamyonlar yolda kaldı, uzun araç kuyruğu oluştu.

Kastamonu'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kastamonu-İnebolu kara yolu Oyrak mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Yolun iki şeridinde de TIR ve kamyonların ilerleyememesi nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarında beklemek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri, yolda kalan araçların kaldırılması ve ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.