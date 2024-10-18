Kastamonu'da Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'da Kar Yağışı Etkili

Kastamonu'da kar yağışı 15 cm'ye ulaştı, ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

18.10.2024 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da kar yağışı yer yer etkisini gösteriyor: Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

KASTAMONU - Kastamonu'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştururken, kar kalınlığı ise 15 santimetreye kadar ulaştı. Ayrıca kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, yolda araçlarını kaydırarak kaldı.

Kastamonu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı da etkisini gösterdi. Kastamonu'da dün akşam saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Özellikle sabah saatlerinden itibaren Kastamonu'nun yüksek kesimleriyle birlikte Ağlı, Küre, Seydiler, İnebolu, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı etkili olduğu ilçeler beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede aralıklarla etkili olan kar yağışı güzel görüntüler oluştururken, hayatı da olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkili olduğu yerlerde kar yağışı dron ile havadan görüntülendi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle İnebolu-Kastamonu karayolu Masruf mevkii ile Kastamonu-Bozkurt-Çatalzeytin karayolu Yaralıgöz mevkiinde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Bazı araç ve tırlar, yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı sürücülerde araçlarını şarampole kaydırarak kaza yaptı.

Ulaşımda aksamaların yaşanması sonrasında Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipleri, kar kürüme araçlarıyla yolda kar temizliği yaptı.

Kar yağışı sonrası aracı kar altında kalan ve Seydiler ilçesinde taksicilik yapan Yılmaz Odabaşı, "Bu yıl kış biraz erken geldi. Allah'ın verdiğine şükredeceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok. Bu yıl yaz mevsimi de kurak geçti. Yaz bittikten sonra biraz yağış oldu, şimdi de kar yağıyor ilçemize. Şu anda kar yağışı gayet güzel, güzel yağıyor" dedi.

Aralıklarla etkili olan kar yağışının gece saatlerine kadar sürmesi beklenirken, kar kalınlığının da özellikle yüksek kesimlerde 15 santimetreyi bulduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kastamonu, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Dünya, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Kar Yağışı Etkili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
23:02 İstanbul’da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
20:37 Böyle yüzsüzlük görülmedi Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 06:32:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.