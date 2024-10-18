Kastamonu'da Kar Yağışı Etkili

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Kastamonu'da kar yağışı yer yer etkisini gösteriyor: Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

KASTAMONU - Kastamonu'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştururken, kar kalınlığı ise 15 santimetreye kadar ulaştı. Ayrıca kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, yolda araçlarını kaydırarak kaldı.

Kastamonu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı da etkisini gösterdi. Kastamonu'da dün akşam saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Özellikle sabah saatlerinden itibaren Kastamonu'nun yüksek kesimleriyle birlikte Ağlı, Küre, Seydiler, İnebolu, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı etkili olduğu ilçeler beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede aralıklarla etkili olan kar yağışı güzel görüntüler oluştururken, hayatı da olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkili olduğu yerlerde kar yağışı dron ile havadan görüntülendi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle İnebolu-Kastamonu karayolu Masruf mevkii ile Kastamonu-Bozkurt-Çatalzeytin karayolu Yaralıgöz mevkiinde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Bazı araç ve tırlar, yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı sürücülerde araçlarını şarampole kaydırarak kaza yaptı.

Ulaşımda aksamaların yaşanması sonrasında Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipleri, kar kürüme araçlarıyla yolda kar temizliği yaptı.

Kar yağışı sonrası aracı kar altında kalan ve Seydiler ilçesinde taksicilik yapan Yılmaz Odabaşı, "Bu yıl kış biraz erken geldi. Allah'ın verdiğine şükredeceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok. Bu yıl yaz mevsimi de kurak geçti. Yaz bittikten sonra biraz yağış oldu, şimdi de kar yağıyor ilçemize. Şu anda kar yağışı gayet güzel, güzel yağıyor" dedi.

Aralıklarla etkili olan kar yağışının gece saatlerine kadar sürmesi beklenirken, kar kalınlığının da özellikle yüksek kesimlerde 15 santimetreyi bulduğu öğrenildi.