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Kastamonu'da köye inen kurtlar güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da köye inen kurtlar güvenlik kamerasına yakalandı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı Samancı köyünde yaşayan bir vatandaş, köpeklerini kovalayan 3 kurdun evinin önünde görüntülendiğini belirtti. Kurtların saldırısını fark eden vatandaş, bağırarak kurtları uzaklaştırdı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kastamonu\'da köye inen kurtlar güvenlik kamerasına yakalandı
27.01.2024 - 16:31,
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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde köye inen kurtlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Samancı köyünde ikamet eden Yılmaz Tekşen, AA muhabirine, akşam saatlerinde pencereden baktığında 3 kurdun köpekleri kovaladığını gördüğünü söyledi.

Pencereyi açarak bağırdığını belirten Tekşen, "Yoğun kış şartları nedeniyle aç kalan kurtlar evimizin önüne geldi. Köpeklerin sesini duyunca pencereye çıktım ve bağırdım. Sesimi duyan kurtlar kaçtı. Sesleri duymasaydım köpeklerimizi alıp gideceklerdi." dedi.

Kurtların köpeklere saldırması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kastamonu'da köye inen kurtlar güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika
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