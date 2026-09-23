Kastamonu\'da minibüs 10 metrelik boşluğa devrilmedi, sürücü yaralandı

Kastamonu'da minibüs 10 metrelik boşluğa devrilmedi, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da kontrolden çıkan minibüs, site istinat duvarına çarptıktan sonra apartman önündeki yaklaşık 10 metre derinliğindeki boşluğa yöneldi. Demir korkulukların üzerine yan yatarak duran minibüsün sürücüsü yaralandı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kastamonu'da kontrolden çıkan minibüsün apartman önündeki yaklaşık 10 metre derinliğindeki boşluğa devrilmesini demir korkuluklar engelledi, sürücü yaralandı.
Satı Hakan P. idaresindeki 37 BM 157 plakalı minibüs, Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'nde kontrolden çıkarak bir sitenin istinat duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle apartman önündeki yaklaşık 10 metre derinliğindeki boşluğa doğru yönelen minibüs, demir korkulukların üzerine yan yatarak durdu.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Minibüs, boşluğa devrilme riskine karşı bir süre halatla itfaiye aracına bağlanarak sabitlendi.
Araç, çekicinin gelmesinin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.
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