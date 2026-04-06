Kastamonu\'da Öğrenci Kazası

Kastamonu'da otomobilin çarptığı 2 öğrenci yaralandı.
Aytaç Eruz Anadolu Lisesi önünde, L.Y. idaresindeki 06 BOA 841 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan H.T. (17) ile E.S'ye (16) çarptı.
Kazada yaralanan öğrenciler, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
