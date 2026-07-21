Kastamonu'da, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
A.A. (65) idaresindeki 78 BA 692 plakalı otomobil, D-030 kara yolu Kurucaören köyü mevkisinde refüje çarpıp devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan M.A. (67) ve H.K. (66) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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