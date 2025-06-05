Kastamonu'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Y.G. yönetimindeki 37 ADS 522 plakalı kamyonet ile R.K. idaresindeki 37 EP 057 plakalı otomobil, Kastamonu- Tosya kara yolu Doğu Çevre Yolu Kavşağı'nda çarpıştı.
Kamyonetin kasasının yol kenarına savrulduğu kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan E.G. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Otomobil-Kamyonet Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?