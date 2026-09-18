Kastamonu\'da otomobilin çarptığı 15 yaşındaki kızın ailesi sanığa en ağır ceza istedi

Kastamonu'da geçen yıl yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Pehlivanlı'nın ailesi, Ankara Adliyesi'nde basın açıklaması yaptı.

Ankara 91. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen talimat duruşmasına tutuksuz sanık R.N.V, ölen kızın annesi Esin Terzi Pehlivanlı, babası Alp Pehlivanlı ve taraf avukatları katılırken, basın mensupları içeri alınmadı.

Kastamonu 3. Asliye Ceza Mahkemesinin talimatıyla tutuksuz sanık R.N.V'nin ifadesinin alınmasının ardından Yağmur Pehlivanlı'nın ailesi ve yakınları Ankara Adliyesi önünde toplandı.

Adliyenin önünde basın mensuplarına açıklama yapan anne Esin Terzi Pehlivanlı, sanık R.N.V'nin ifadelerinin çelişkili olduğunu öne sürerek, "Kızım vefat ettiğinde verdiği ifadede hızının 45-55 arasında olduğunu söylemişti. Bu sefer hızını hatırlamadığını ama 15-20 arasında olduğunu söyledi." diye konuştu.

Sanığın kazanın ardından şokta olduğunu ve arabadan inemediğini iddia ettiğini anlatan Pehlivanlı, "Madem şoktaydın, madem cam kırıkları vardı her tarafında, dizlerin tutmuyordu, ambulans geldi, park etti, inmeye başladılar, o sırada telefon kaydı var. İlk aklına gelen arama yapmak olmuş. Bu dosyada çok çelişkili şeyler var. Kızımın ölümünü de defalarca anlatmaktan çok yoruldum artık." dedi.

Anne Pehlivanlı, yaptırımların daha ağır olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Benim kızım geri gelmeyecek. Sen trafik kurallarına uymazsan, eğer o an aracı kullanacak durumda değilsen, sağlıklı değilsen bu araç silah haline gelebilir. Mahkemenin sonucu ne olursa olsun benim kızım geri gelemeyecek. Trafik yasaları çok yetersiz. Başka Yağmurlar olmasın. İnsanlar hız sınırlarına uysun, bu tabelalar ne için var bilsin."

Baba Alp Pehlivanlı ise trafik kazalarında onlarca çocuğun hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, yaptırımların ağırlaştırılmasını istedi.

Raporlarda kızının kusurlu bulunduğunu anlatan Pehlivanlı, sanık R.N.V'nin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Ailenin avukatları ise olayın başından beri dosyanın gerçeğe aykırı ifadelerle ilerlediğini öne sürerek, ilk duruşmanın 12 Kasım'da Kastamonu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüleceğini bildirdi.

Olayın geçmişi

Kastamonu'nun Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'nde 21 Ağustos 2025'te yolun karşısına geçmek isterken R.N.V. idaresindeki otomobilin çarptığı Yağmur Pehlivanlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan R.N.V. ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Sanık R.N.V. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan hazırlanan iddianame, Kastamonu 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.