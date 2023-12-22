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Kastamonu'da özgül öğrenme güçlüğü konusunda farkındalık sağlandı - Son Dakika
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Kastamonu'da özgül öğrenme güçlüğü konusunda farkındalık sağlandı

Kastamonu'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline özgül öğrenme güçlüğü konusunda konferans verildi. Kastamonu Özgül Öğrenme Güçlüğü Derneği tarafından düzenlenen programda, katılımcılara özgül öğrenme güçlüğü hakkında bilgi aktarıldı. Dernek başkanı, farkındalığı artırmak için konferans ve eğitimler düzenlediklerini belirtti.

Kastamonu\'da özgül öğrenme güçlüğü konusunda farkındalık sağlandı
22.12.2023 - 17:33,
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Kastamonu'da özgül öğrenme güçlüğü konusunda farkındalık sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline konferans verildi.

Kastamonu Özgül Öğrenme Güçlüğü Derneği tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, özgül öğrenme güçlüğüyle ilgili katılımcılara bilgi aktarıldı.

Dernek başkanı Hüseyin Demir, derneği özgül öğrenme güçlüğüne dikkati çekmek amacıyla 2020'de kurduklarını söyledi.

Konferans ve eğitimlerle özgül öğrenme güçlüğü olgusunu ve farkındalığını üst seviyeye çıkarmaya çalıştıklarını belirten Demir, "Farkındalığın az olması çocukla temas halindeki anne, baba, arkadaş ve toplumun diğer kesimlerinin çocuğa yaklaşımını olumsuz etkileyebiliyor." ifadesini kullandı.

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zehra Esra Ketenoğlu Kayabaşı ise özgül öğrenme güçlüğüyle ilgili sunum yapıp katılımcıların sorularını cevapladı.

Kaynak: AA
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