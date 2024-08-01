Kastamonu'da Polis Şehit Edildi, Zanlı Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'da Polis Şehit Edildi, Zanlı Etkisiz Hale Getirildi

Kastamonu İnönü Mahallesi'nde uyuşturucu etkisindeki İsmail Bayam, polis ekibine ateş açarak 2 polis memurunu yaraladı. Zanlı, ailesinin evine girerek saklandı ancak polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Şehit olan polis memuru Ahmet Şahan'ın tedavisi yapılamadı.

01.08.2024 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da 1 polisi şehit eden diğerini yaralayan zanlı, etkisiz hale getirildi.

İnönü Mahallesi Afşin Sokak'ta uyuşturucunun etkisinde olduğu belirtilen İsmail Bayam, ihbar üzerine bölgeye giden polis ekibine silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. Olay üzerine aralarında özel harekat polislerinin de olduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

Şüphelinin bir apartmanın giriş katındaki ailesinin evine girerek saklanmasının ardından polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, çıkan çatışma sonucu zanlıyı etkisiz hale getirdi. Bu sırada zanlının evde bulunan annesi de polis ekiplerince dışarı çıkarıldı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polislerden Ahmet Şahan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı polis memuru A.A'nın tedavisi sürüyor.

İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile Kastamonu Valisi Meftun Dallı da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Ahmet Şahan, Kastamonu, Güvenlik, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Polis Şehit Edildi, Zanlı Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika


15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefon görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefon görüşmesi yaptı
14:53 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
13:49 İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çekindikleri için Haniye’yi Tahran’da öldürdüler İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler
11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
14:56 Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı
14:39 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti
14:38 Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye
13:08 Doğal gaza ne kadar zam geldi EPDK’dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama Doğal gaza ne kadar zam geldi? EPDK'dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama
12:46 Hamas, Kassam Tugayları’nın lideri Deif’in öldürüldüğü iddiasını yalanladı Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı
12:19 Filenin Sultanları çeyrek finalde Filenin Sultanları çeyrek finalde
12:19 Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu akıl hastanesine sevk edildi Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu akıl hastanesine sevk edildi
12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
11:52 Talihsiz anlar Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü Talihsiz anlar! Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 15:54:21. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Polis Şehit Edildi, Zanlı Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement