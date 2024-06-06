Kastamonu'da Açan Çiçeklerle Renklenen Arazi Fotoğraf Severlerin Uğrak Noktası Haline Geldi - Son Dakika
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Kastamonu'da Açan Çiçeklerle Renklenen Arazi Fotoğraf Severlerin Uğrak Noktası Haline Geldi

Kastamonu\'da Açan Çiçeklerle Renklenen Arazi Fotoğraf Severlerin Uğrak Noktası Haline Geldi

Kastamonu-İnebolu kara yolu kenarında bulunan arazi, kendiliğinden yetişen gelinciklerin yanı sıra sarı ve mor çiçeklerle renklendi. Fotoğraf çektirmek isteyenler, bu renk cümbüşü arasında mola vererek güzel manzarayı fotoğraflıyor.

06.06.2024 11:58
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Kastamonu'da açan çiçeklerle renklenen arazi, fotoğraf çektirmek isteyenlerin sık sık uğradığı bir yer haline geldi.

Kastamonu- İnebolu kara yolu kenarında Ahmetbey köyü sınırlarında bulunan arazi, kendiliğinden yetişen gelinciklerin yanı sıra sarı ve mor çiçeklerle renklendi.

Yoldan geçerken rengarenk çiçekleri fark eden birçok kişi, küçük bir mola vererek hem dinleniyor hem de bu renk cümbüşü arasında fotoğraflar çektiriyor.

Fotoğraf çektirenlerden Saliha Meral, AA muhabirine, tarlayı tesadüfen fark ettiklerini söyledi.

Çok güzel bir yer olduğunu dile getiren Meral, "Yoldan geçiyorduk, bu güzelliği kaçırmak istemedik, fotoğraf çekelim dedik. Çiçekler arasında bizim de bir karemiz olsun istedik. Boş bir tarla ama tablo gibi bir görüntüsü var. Biz de bu tablonun içerisinde yer almak istedik." ifadesini kullandı.

Emircan Koç, adeta renk cümbüşü yaşandığını dile getirerek, rengarenk çiçeklerin arasında bulunmak istediklerini kaydetti.

Arzu Arslan da böyle güzel bir yeri tesadüfen gördükleri için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Ailece Ağlı ilçesine giderken gördük. Dönüşte fotoğraf çektirmek için durduk. Manzara, çiçeklerin renginin uyumu çok güzel. Biz de bu güzelliği kaçırmak istemedik." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Açan Çiçeklerle Renklenen Arazi Fotoğraf Severlerin Uğrak Noktası Haline Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Açan Çiçeklerle Renklenen Arazi Fotoğraf Severlerin Uğrak Noktası Haline Geldi - Son Dakika
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