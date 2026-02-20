Kastamonu'da Silahlı Saldırı Davası Başladı - Son Dakika
Kastamonu'da Silahlı Saldırı Davası Başladı

20.02.2026 15:54
Kastamonu'da iş yerinde mesai arkadaşlarını silahla yaralayan sanık ilk kez hakim karşısında.

Kastamonu'da iş yerinde mesai arkadaşlarını silahla yaraladığı gerekçesiyle hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılan sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.Y. ile müştekiler A.E, S.D. ve taraf avukatları katıldı.

Sanık A.Y, duruşmadaki savunmasında, olayın planlı olmadığını öne sürdü.

A.E'yi 15 yıldır tanıdığını, aralarında dostluk bulunduğunu anlatan A.Y, "İdareyle yaşadığım tartışmalardan sonra bana karşı tavır almaya başladı. Beni gördüğü her yerde küfrediyordu. Vardiyamın değiştirilmesini istedim ancak değiştirilmedi. Selam verdim, yine küfretti. Tartışma çıktı. Bu sırada orada bulunan S.D. ayağa kalkınca üzerime geliyor zannettim. Silahımı kurdum, sonra cebime koydum. Araya girmeye çalışanları görünce üzerime yürüdü. Ben de silahı çekip önce yere ateş ettim. Yine durmadı, elini beline atıp hakaret ediyordu." ifadelerini kullandı.

Sanık, "A.E'nin bacaklarına 5-6 el ateş ettim. Aramızda yaklaşık 2-3 metre mesafe vardı. Nişancılığım iyidir, belgeli avcıyım. İsteseydim hayati bölgelerine ateş edebilirdim." dedi.

Olayın ardından teslim olduğunu belirten A.Y, 7 aydır tutuklu olması nedeniyle tahliyesini talep etti.

Tekerlekli sandalyeyle duruşmaya katılan A.E. ise sanığın yemekhaneye küfrederek girdiğini anlatarak, "Biz küfretmedik. 'Silahı beline sok, herkesin çoluğu çocuğu var.' dedim. Buna rağmen ateş etti. S.D. önümdeydi, onu vurdu. Bana da defalarca ateş etti. Kaçmaya çalıştım ancak arkamdan ateş etmeye devam etti. Toplamda 9-10 el ateş etti. Atardamarım koptu. Ambulans çağırmasını istedim, 'Geber.' dedi. Ben silahıma davranmadım, onu taciz etmedim. Şikayetçiyim." diye konuştu.

S.D. de A.Y'nin masadan kalkıp silahını çektiğini belirterek, "Elini tutmaya çalışırken bacağıma ateş etti. Kurşun baldırımdan girip çıktı. Ardından A.E'ye küfrederek 8-9 kez ateş etti. 'Geber.' diyerek ateş etmeye devam etti. Biz ateş etmedik. Şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık A.Y'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Kastamonu-Sinop kara yolu Bük köyü mevkisinde bulunan Kastamonu Şeker Fabrikası'nda 7 Temmuz 2025'te özel güvenlik görevlileri A.E, S.D. ve A.Y. arasında tartışma çıkmış, A.Y. yanında bulunan silahla A.E. ve S.D'yi yaralamıştı. Gözaltına alınan A.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

