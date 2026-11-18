Kastamonu'da sis binaları gizledi, görüş mesafesi düşünce kent dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da bir süredir etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü ve şehrin üzerine yayılan sis binaları sis altında bıraktı. Sis bulutuyla bütünleşen görüntü, kent üzerinde dronla kaydedildi.
Sis altında kalan Kastamonu dronla görüntülendi.
Kentte bir süredir etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Şehrin üzerine yayılan sis nedeniyle binalar sis altında kaldı.
Sis bulutuyla bütünleşen manzara, dronla görüntülendi.
Kaynak: AA
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