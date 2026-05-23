Kastamonu\'da Sis Trafiği Yavaşlattı

Kastamonu'da 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde etkili olan sis, trafiği yavaşlattı.
Kentin, Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'i il merkezine bağlayan kara yolu güzergahının yüksek rakımlarında sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Bayram tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan kara yolunda, sis nedeniyle araçlar yavaş ilerleyebildi.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.
