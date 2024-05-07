Kastamonu'da sulama kanalında başsız cesedin bulunması üzerine jandarma çalışma başlattı - Son Dakika
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Kastamonu'da sulama kanalında başsız cesedin bulunması üzerine jandarma çalışma başlattı

Kastamonu\'da sulama kanalında başsız cesedin bulunması üzerine jandarma çalışma başlattı

Kastamonu'nun Merkez Dere köyünde bulunan sulama kanalında dün A.Y'ye ait olduğu düşünülen başsız bir ceset bulundu. Jandarma, cesedin başını bulmak için arama çalışmalarına başladı. Olayla ilgili olarak Ş.K, N.K. ve E.Ö. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

07.05.2024 12:59
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Kastamonu'da sulama kanalında bulunan cesedin başı jandarma tarafından aranıyor.

Merkez Dere köyü kırsal alanında dün A.Y'ye ait olduğu düşünülen başsız cesedin bulunması üzerine jandarma çalışma başlattı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri, sabah erken saatlerden itibaren bölgeye gelerek cesedin bulunduğu alanın çevresindeki tarlalarda, kayıp başı arama çalışmalarına başladı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.K, N.K. ve E.Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarma, dün ihbar üzerine gittikleri bir aracın yakınındaki sulama kanalının beton köprüsünün altında başsız bir ceset bulmuştu. Cesedin Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde ikamet eden ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan A.Y'ye ait olduğu değerlendirilirken, soruşturma kapsamında Ş.K, N.K. ve E.Ö. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Jandarma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da sulama kanalında başsız cesedin bulunması üzerine jandarma çalışma başlattı - Son Dakika

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