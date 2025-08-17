Kastamonu'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Kastamonu'da beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alparslan Türkeş Bulvarı'nda K.C. idaresindeki 37 EK 017 plakalı otomobil, A.N. yönetimdeki park halindeki 37 AAK 031 plakalı otomobile çarptı. Daha sonra kaldırıma çıkan otomobil beton direğe çarparak durdu.
Kazada yaralanan K.C. ambulansla, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
