Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında dün İnebolu, Bozkurt ve Abana ilçelerinde düzenlenen operasyonda yakalanan M.K, R.A, R.E, A.E, A.Y. ve M.K'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden R.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda uyuşturucu madde, sentetik ecza hapı, uyuşturucu imal aparatı ve hassas terazi ele geçirilmişti.