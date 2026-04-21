Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 11 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 1 gram sentetik uyuşturucu, 7 sentetik ecza hapı ve 1 gram kubar esrar ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan E.Ş, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika
