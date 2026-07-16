Kastamonu\'da Yangın Ormana Sıçradı

Kastamonu'da bir evde çıkan yangının ormanlık alana sıçraması üzerine söndürme çalışması başlatıldı.

Merkeze bağlı Kızılkese köyü Kargın Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için karadan yoğun mücadele yürütürken, söndürme çalışmalarına helikopterle havadan da destek veriliyor.

Yangının ormanlık alanda daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla çalışmalar sürüyor.