Kastamonu\'da Yasa Dışı Palamut Avına Ceza

Kastamonu'da sezonundan önce palamut avlayan 10 kişiye toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerindeki balıkçı barınaklarında İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile jandarma ekipleri ortaklaşa denetimler gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, yasa dışı palamut avcılığı yaptığı tespit edilen 10 kişiye toplam 80 bin lira idari para cezası uygulanırken 91 palamut balığına el konuldu.

Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılık faaliyetleri için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.