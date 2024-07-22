Kastamonu'daki orman yangını dron ile görüntülendi - Son Dakika
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Kastamonu'daki orman yangını dron ile görüntülendi

Kastamonu'nun Alpağun köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Yangına havadan müdahale etmek amacıyla helikopter desteği de sağlandı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor. Yangının devam ettiği ormanlık alan, dron ile havadan görüntülendi.

22.07.2024 23:03
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Kastamonu'daki orman yangını böyle görüntülendi

KASTAMONU - Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Yangının devam ettiği ormanlık alan, dron ile böyle görüntülendi.

Kastamonu'nun Alpağun köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi. Yangına havadan müdahale etmek amacıyla helikopter desteği de sağlandı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor. Yangının devam ettiği ormanlık alan, dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'daki orman yangını dron ile görüntülendi - Son Dakika

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