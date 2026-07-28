Kastamonu'daki Su Baskınlarında Hasar Giderme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu'daki Su Baskınlarında Hasar Giderme Çalışmaları Devam Ediyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da etkili yağışlar sonrası su baskınları oldu, hasar giderme çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'da etkili olan kuvvetli yağışların neden olduğu su baskınlarının ardından başlatılan hasar giderme çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 25-26 Temmuz 2026 tarihlerinde özellikle ilin sahil kesiminde etkili olan yağışlarda bazı ilçelerde 24 saatte metrekareye 100 kilogramın üzerinde, Doğanyurt ilçesinde ise metrekareye 220,9 kilogram yağış düştü.

26 Temmuz 2026 Pazar günü saat 04.00 sıralarında Cide ilçe merkezinden geçen derenin üç ayrı noktadan taşması sonucu ilçe merkezinde su baskınları meydana geldi. Su baskınlarında konutlar, iş yerleri, depolar, garajlar, tarım alanları ve araçlarda hasar oluşurken, kuvvetli yağış nedeniyle Doğanyurt ilçe merkezi ile köylerinde de zarar meydana geldi.

Su baskınlarının ardından devletin ilgili kurumlarınca başlatılan çalışmalar sürüyor.

AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 16 ilden gelen 48 kurumdan toplam 838 personel ve 142 iş makinesi bölgede görev yapıyor. Ayrıca 11 ilin AFAD il müdürlüklerinden gelen 36 arama ve kurtarma personeli de çalışmalara destek veriyor.

Su tahliye çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı ilçede, il ve çevre illerden sevk edilen 21 vidanjör ve 35 motopomp ile 136 farklı noktada su tahliyesi gerçekleştirildi. Tahliye çalışmaları ise devam ediyor.

Ekiplerce 65 iş yeri ve 83 konutta olmak üzere toplam 148 noktada hasar tespit çalışması yapılırken, incelemeler sürüyor. Tarımsal zararların belirlenmesi amacıyla 40 farklı noktada yaklaşık 15 dekarlık alanda tespit çalışması gerçekleştirildi. Başvurular doğrultusunda incelemeler devam ediyor.

İlçe merkezi ve köylerde içme suyu, kanalizasyon, yol ve diğer altyapı unsurlarına ilişkin incelemeler sürdürülürken, AFAD gönüllüleri de camilerde ve konutlarda temizlik çalışmalarına destek veriyor.

İlçe merkezinde enerji, haberleşme ve içme suyu hizmeti verilemeyen mahalle bulunmazken, beslenme hizmetleri kapsamında 900 kişilik sıcak yemek vatandaşlara ulaştırıldı. Geçici barınma ihtiyacı bulunan 36 kişi ise ilçedeki öğrenci yurtlarında misafir ediliyor.

Cide'de hayatın en kısa sürede normale dönmesi amacıyla tüm kurumlar çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Acil Durum, Kastamonu, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'daki Su Baskınlarında Hasar Giderme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 67 şüpheli gözaltına alındı Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 67 şüpheli gözaltına alındı
5 gündür aranan gençten acı haber: Cansız bedeni derede bulundu 5 gündür aranan gençten acı haber: Cansız bedeni derede bulundu
Avukat Feyza Altun, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İşte ilk sözleri Avukat Feyza Altun, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İşte ilk sözleri
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu 2 gözaltı var Mezarlık katliamının nedeni belli oldu! 2 gözaltı var
45 derece sıcağa ilginç çözüm İnsan buzdolabını satışa çıkardılar 45 derece sıcağa ilginç çözüm! İnsan buzdolabını satışa çıkardılar
Söke’de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu Söke’de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

11:03
Emniyet’in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Emniyet'in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
10:40
Japonya’da 7,1 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:30
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
10:12
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul’daki okullar için mescid talimatı
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul'daki okullar için mescid talimatı
09:42
Savaşta bir ilk Başkenti 390’dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
Savaşta bir ilk! Başkenti 390'dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
09:09
Bakan Gürlek duyurdu Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 11:21:32. #7.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'daki Su Baskınlarında Hasar Giderme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.