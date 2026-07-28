Kastamonu'daki Su Baskınlarında Hasar Giderme Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu'da etkili olan kuvvetli yağışların neden olduğu su baskınlarının ardından başlatılan hasar giderme çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 25-26 Temmuz 2026 tarihlerinde özellikle ilin sahil kesiminde etkili olan yağışlarda bazı ilçelerde 24 saatte metrekareye 100 kilogramın üzerinde, Doğanyurt ilçesinde ise metrekareye 220,9 kilogram yağış düştü.

26 Temmuz 2026 Pazar günü saat 04.00 sıralarında Cide ilçe merkezinden geçen derenin üç ayrı noktadan taşması sonucu ilçe merkezinde su baskınları meydana geldi. Su baskınlarında konutlar, iş yerleri, depolar, garajlar, tarım alanları ve araçlarda hasar oluşurken, kuvvetli yağış nedeniyle Doğanyurt ilçe merkezi ile köylerinde de zarar meydana geldi.

Su baskınlarının ardından devletin ilgili kurumlarınca başlatılan çalışmalar sürüyor.

AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 16 ilden gelen 48 kurumdan toplam 838 personel ve 142 iş makinesi bölgede görev yapıyor. Ayrıca 11 ilin AFAD il müdürlüklerinden gelen 36 arama ve kurtarma personeli de çalışmalara destek veriyor.

Su tahliye çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı ilçede, il ve çevre illerden sevk edilen 21 vidanjör ve 35 motopomp ile 136 farklı noktada su tahliyesi gerçekleştirildi. Tahliye çalışmaları ise devam ediyor.

Ekiplerce 65 iş yeri ve 83 konutta olmak üzere toplam 148 noktada hasar tespit çalışması yapılırken, incelemeler sürüyor. Tarımsal zararların belirlenmesi amacıyla 40 farklı noktada yaklaşık 15 dekarlık alanda tespit çalışması gerçekleştirildi. Başvurular doğrultusunda incelemeler devam ediyor.

İlçe merkezi ve köylerde içme suyu, kanalizasyon, yol ve diğer altyapı unsurlarına ilişkin incelemeler sürdürülürken, AFAD gönüllüleri de camilerde ve konutlarda temizlik çalışmalarına destek veriyor.

İlçe merkezinde enerji, haberleşme ve içme suyu hizmeti verilemeyen mahalle bulunmazken, beslenme hizmetleri kapsamında 900 kişilik sıcak yemek vatandaşlara ulaştırıldı. Geçici barınma ihtiyacı bulunan 36 kişi ise ilçedeki öğrenci yurtlarında misafir ediliyor.

Cide'de hayatın en kısa sürede normale dönmesi amacıyla tüm kurumlar çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.