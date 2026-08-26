27 yıldır böylesi görülmedi! Altın yatırımcılarına önemli uyarı - Son Dakika
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27 yıldır böylesi görülmedi! Altın yatırımcılarına önemli uyarı

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Altın ons fiyatı, ağustosta %15'e ulaşan primle Eylül 1999’dan bu yana en hızlı aylık yükselişine imza atarak 4.697 dolarla rekor kırdı. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, ETF girişleri ve hedge fon talebiyle coşan piyasaya ilişkin uyarıda bulunarak, 4.770 dolar direnci öncesinde şahin Fed mesajları, doların toparlanması ve kâr satışları nedeniyle sert bir düzeltme yaşanabileceğine dikkat çekti.

Küresel piyasalarda altın, Eylül 1999’dan bu yana en güçlü aylık performansını sergilemeye hazırlanıyor. Ağustos ayında ons fiyatı %15 değer kazanarak 4.697 dolar ile zirveyi görürken, emtia stratejisti Ole Hansen "dikey yükselişlerin keskin düzeltme riski taşıdığı" konusunda yatırımcıları uyardı.

Sarı metalde son iki işlem gününde bir "soluklanma" yaşansa da küresel gelişmeler ve artan talepler fiyatları rekor seviyelere taşıdı. 26 Ağustos işlemlerinde TSİ 06:00 itibarıyla 4.655 dolardan işlem gören ons altın, tarihi yükseliş trendini sürdürüyor.

27 YILIN EN HIZLI AYLIK YÜKSELİŞİ

Piyasalardaki sert ivmelenmeyle birlikte ağustos ayına damga vuran altındaki rekor hareketin öne çıkan verileri şöyle:

  • ETF ve Fon Talebi: Küresel altın ETF varlıkları ay başından bu yana yaklaşık 60 ton artarak Eylül 2025'ten bu yana en güçlü aylık girişi kaydetti.
  • Hedge Fonların Hamlesi: Hedge fonlar, altın vadeli işlemlerindeki net uzun pozisyonlarını son 11 ayın en yüksek seviyesine çıkardı.
  • Tarihi Prim: Ons altının bu ay ulaştığı %15'lik prim, en son Eylül 1999'da görülen %18'lik artıştan bu yana kaydedilen en hızlı aylık yükseliş oldu.
  • Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, bu gelişmelerin teknik kırılmaların yanı sıra siyasi, mali ve finansal endişelerin külçe altına olan talebi ne kadar hızlı artırabileceğini kanıtladığını vurguladı.

"KESKİN DÜZELTME" RİSKİNE KARŞI UYARI

Hızlı yükselişlerin piyasada aceleci kararları tetiklediğine dikkat çeken Ole Hansen, dikey hareketlerin momentum kaybettiğinde sert düşüş risklerini beraberinde getirdiğini belirtti. Piyasanın daha sağlıklı ilerleyebilmesi için düzenli bir toparlanmanın şart olduğunu aktaran Hansen, piyasayı tehdit eden temel risk faktörlerini şu şekilde sıraladı:

  • Güçlenen Dolar: Doların sürekli toparlanması altındaki önemli bir desteği ortadan kaldırabilir.
  • Fed ve Jackson Hole: Jackson Hole toplantısından gelebilecek şahin mesajlar veya Fed'in faiz indirim beklentilerinin azalması kâr satışlarını başlatabilir.
  • Jeopolitik İyileşme: Bölgesel ve küresel risklerin azalması güvenli liman talebini zayıflatabilir.
  • Mali Kaygılar ve Spekülasyon: ABD'deki mali kaygıların azalması ve yüksek spekülatif pozisyonlar, makro ortamdaki ufak bir değişimde bile derin düzeltmelere yol açabilir.

ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Teknik seviyeleri belirten Ole Hansen, altın yatırımcılarının takip etmesi gereken direnç ve destek noktalarını paylaştı:

  • Direnç Seviyesi: 4.770 dolar (Ocak-Haziran düzeltmesinin %50 geri alma seviyesi ve Mayıs ayındaki yerel zirve noktası).
  • İlk Destek: 4.519 dolar (200 günlük hareketli ortalama).
  • İkinci Destek: 4.410 dolar seviyesi.

Ekonomi, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 27 yıldır böylesi görülmedi! Altın yatırımcılarına önemli uyarı - Son Dakika

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