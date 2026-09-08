Hindistan'da tarihi tapınak erozyonla Ganj'a çöküp sulara gömüldü - Son Dakika
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Hindistan'da tarihi tapınak erozyonla Ganj'a çöküp sulara gömüldü

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Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde Ganj Nehri kıyısındaki tarihi tapınak, şiddetli erozyon nedeniyle koruyucu bariyerlerin zarar görmesi sonucu nehre çökerek sulara gömüldü. Bölge sakinlerini şok eden olay, tarihi yapıların nehir erozyonuna karşı savunmasızlığına dair endişeleri artırdı.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde nehir kıyısındaki şiddetli erozyon nedeniyle koruyucu bariyerlerin zarar görmesi sonucu 1954 yılında inşa edilen tapınak Ganj Nehri'ne çökerek sulara gömüldü.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde 1954 yılında inşa edilen tarihi tapınak, şiddetli erozyonun kurbanı oldu. Ganj Nehri kıyısındaki tapınak, şiddetli erozyon nedeniyle koruyucu bariyerlerin aşınmasının ardından nehre çökerek sulara gömüldü.

Tapınağın çökmesi bölge sakinlerini şoke ederken, tarihi yapıların nehir erozyonuna karşı savunmasızlığı konusunda yeni endişelere yol açtı.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Ganj Nehri, Hindistan, 3. Sayfa, Bengal, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da tarihi tapınak erozyonla Ganj'a çöküp sulara gömüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da tarihi tapınak erozyonla Ganj'a çöküp sulara gömüldü - Son Dakika
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