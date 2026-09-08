“Kara Haydar” gözaltına alındı, fenomen eşinden apar topar hamle geldi - Son Dakika
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“Kara Haydar” gözaltına alındı, fenomen eşinden apar topar hamle geldi

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“Vanlı Kara Haydar” lakaplı Mehmet Fatih Tançalan’ın gözaltına alınması ve düğünde takılan milyonlarca liralık altınların MASAK incelemesine alınmasının ardından eşi Çağla Öz’den dikkat çeken bir hamle geldi. Düğün sürecinde yaptığı gösterişli paylaşımlarla dikkat çeken sosyal medya fenomeni, operasyonun ardından sosyal medya hesaplarını kapattı.

Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın gözaltına alınması ve düğün takılarına yönelik MASAK incelemesi başlatılmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Tançalan'ın gece operasyonuyla yakalanmasının hemen ardından fenomen eşi Çağla Öz, sosyal medya hesaplarını kapatarak sessizliğe büründü.

LÜKS DÜĞÜNÜN ARDINDAN ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Van'da gerçekleştirdikleri şatafatlı kına ve düğün organizasyonlarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan hakkındaki adli süreç derinleşiyor. Düğün sırasında geline baştan aşağı takılan kilolarca altın ve lüks yaşam görüntülerinin kamuoyunda tepki çekmesi üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı.

“Kara Haydar” gözaltına alındı, fenomen eşinden apar topar hamle geldi

MASAK MARKAJINDAKİ ALTINLAR VE GECE OPERASYONU

Soruşturma kapsamında gece saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Tançalan'ın emniyetteki işlemleri sürerken, olay sadece adli boyutuyla sınırlı kalmadı. Tançalan'ın mal varlığı ile düğünde takılan ve piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan altınlar, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından finansal incelemeye alındı.

“Kara Haydar” gözaltına alındı, fenomen eşinden apar topar hamle geldi

FENOMEN GELİN SOSYAL MEDYADAN ÇEKİLDİ

Eşinin gözaltına alınması ve takılara yönelik kapsamlı incelemenin başlatılmasının ardından gözler fenomen gelin Çağla Öz'e çevrildi. Kına ve düğün günlerinde peş peşe gösterişli paylaşımlar yapan Öz, operasyon haberinin duyulmasının ve adli sürecin tırmanmasının hemen ardından sosyal medya hesaplarını kapatmayı tercih etti.

“Kara Haydar” gözaltına alındı, fenomen eşinden apar topar hamle geldi
“Kara Haydar” gözaltına alındı, fenomen eşinden apar topar hamle geldi

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Son Dakika Gündem “Kara Haydar” gözaltına alındı, fenomen eşinden apar topar hamle geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat Avci Murat Avci:
    devlet içinde devlet..mi 4 0 Yanıtla
  • FATİH TEKİN FATİH TEKİN:
    bu melihin okşanına benziyor yanlışmıyım 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Aksoy Ahmet Aksoy:
    kara haydar? beyaz haydar oldu. 1 0 Yanıtla
  • sehmus fatih sehmus fatih:
    adamsın ey adalet ! nereden akıyor bu su 1 0 Yanıtla
  • Ramazan Güler Ramazan Güler:
    Gosterisin sonu paketleyin gitsin 1 0 Yanıtla
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