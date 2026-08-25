Türkleri seçen Barcelona Rumları ayağa kaldırdı! UEFA'yı devreye soktular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkleri seçen Barcelona Rumları ayağa kaldırdı! UEFA'yı devreye soktular

Türkleri seçen Barcelona Rumları ayağa kaldırdı! UEFA\'yı devreye soktular
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Barcelona'nın futbol akademisinin kamp adresini resmi platformunda "Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs" olarak açıklaması Rum Kesimi'ni harekete geçirdi. Rum tarafı organizasyonun iptali için İspanya hükümeti ve UEFA nezdinde girişimlere başlarken, Barcelona'nın "Kuzey Kıbrıs" ifadesini kullanması Rum ve Yunan basınında geniş yer buldu.

Dünyaca ünlü İspanyol kulübü Barcelona'nın futbol akademisi, genç sporcular için düzenleyeceği kampın adresini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak açıkladı. Barcelona'nın resmi platformunda organizasyonun konumunun "Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs" olarak gösterilmesi Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde tepkiye neden oldu. Rum tarafı, kampın engellenmesi için İspanya ve UEFA nezdinde girişimlere başladı.

BARCELONA ADRESİ "LEFKOŞA, KUZEY KIBRIS" OLARAK DUYURDU

Barcelona'nın Barça Academy platformunda "Lefkosa Camp" adıyla duyurulan organizasyonun 7-11 ve 16-20 Eylül tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi tesislerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Barcelona, kampın konumunu resmi platformunda "Near East University, Lefkosa, Northern Cyprus" ifadeleriyle duyurdu.

"KUZEY KIBRIS" İFADESİ RUM KESİMİNİ RAHATSIZ ETTİ

Barcelona'nın duyurusunda açıkça "Kuzey Kıbrıs" ifadesini kullanması Rum basını ve siyasi çevrelerinde tepkiye yol açtı. Rum ELAM Partisi, İspanya hükümeti ve Rum Dışişleri Bakanlığı'na müdahale çağrısında bulunarak organizasyonun iptal edilmesini talep etti. Parti ayrıca KKTC'de düzenlenmesi planlanan Zamna Müzik Festivali'nin de iptal edilmesini istedi.

RUM VE YUNAN BASININDA GENİŞ YER BULDU

Barcelona'nın kararı Rum ve Yunan basınında da geniş yankı buldu. Yunanistan'da yayımlanan To Vima gazetesi gelişmeyi, "Barcelona, Türk işgali altındaki Kıbrıs'taki futbol kampı nedeniyle tepkiyle karşı karşıya" başlığıyla aktardı.

UEFA'YI DEVREYE SOKTULAR

Kıbrıs Rum Futbol Federasyonu (KOP) da Barcelona akademisinin KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da kamp düzenleyeceğini açıklamasının ardından harekete geçti. KOP'un organizasyonu engellemek amacıyla UEFA nezdinde protesto ve girişimlerde bulunduğu, Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilecek kampın FIFA ve UEFA kurallarına uygun olmadığını öne sürdüğü belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Barcelona, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkleri seçen Barcelona Rumları ayağa kaldırdı! UEFA'yı devreye soktular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da fabrikada patlama anı kamerada: 2 yaralı Samsun'da fabrikada patlama anı kamerada: 2 yaralı
Gazilere destek için giden İYİ Partili vekil Selçuk Türkoğlu hastaneye kaldırıldı Gazilere destek için giden İYİ Partili vekil Selçuk Türkoğlu hastaneye kaldırıldı
Aziz İhsan Aktaş davasında aralarında Zeydan Karalar’ın da bulunduğu 6 belediye başkanı için karar Aziz İhsan Aktaş davasında aralarında Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 6 belediye başkanı için karar
Transfer bitti Acun Ilıcalı, 36 maçta 5 gol atan golcüye 22 milyon Euro veriyor Transfer bitti! Acun Ilıcalı, 36 maçta 5 gol atan golcüye 22 milyon Euro veriyor
Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe’ye veda etti: Umarım Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşırız Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'ye veda etti: Umarım Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşırız
11 kemiği kırılan akrobat 16,75 milyon dolarlık tazminat davası açtı 11 kemiği kırılan akrobat 16,75 milyon dolarlık tazminat davası açtı
Fransa’da liselerde cep telefonları yasaklandı Fransa'da liselerde cep telefonları yasaklandı

14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahlat’taki programa damga vuran İsrail sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'taki programa damga vuran İsrail sözleri
13:55
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı
13:55
Savcıdan İmamoğlu’nun babası hakkında kritik talep
Savcıdan İmamoğlu'nun babası hakkında kritik talep
13:35
Silopi’nin göbeğinde yıllardır terk edilmiş tehlike
Silopi’nin göbeğinde yıllardır terk edilmiş tehlike
13:25
Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı
Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı
13:25
Tahran’dan dünyayı rahatlatan haber Petrol fiyatları sert düştü
Tahran’dan dünyayı rahatlatan haber! Petrol fiyatları sert düştü
12:31
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 15:03:25. #7.13#
SON DAKİKA: Türkleri seçen Barcelona Rumları ayağa kaldırdı! UEFA'yı devreye soktular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement