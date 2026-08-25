Yeni görevine dün başlamıştı! Kaymakam ve savcı eşi kaza geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni görevine dün başlamıştı! Kaymakam ve savcı eşi kaza geçirdi

Yeni görevine dün başlamıştı! Kaymakam ve savcı eşi kaza geçirdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya-Afyonkarahisar yolunda meydana gelen zincirleme kazada, yabancı plakalı bir cip buğday yüklü traktöre çarptı; savrulan römork, Sultandağı Kaymakamı Muhammet Çınarka'nın makam aracına çarptı. Kazada Kaymakam Çınarka, eşi Savcı Hidayet Nur Çınarka ve iki kişi yaralandı. Yaralılar Akşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Çınarka'nın dün yeni görevine başladığı öğrenildi.

Konya'nın Akşehir ilçesindeki zincirleme kazada Afyonkarahisar'ın Sultandağı Kaymakamı Muhammet Çınarka (31) ve eşi Cumhuriyet Savcısı Hidayet Nur Çınarka'nın (32) da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı. Kaymakam Muhammet Çınarka'nın bir hafta önce Sultandağı'na atandığı dün de görevine başladığı bildirildi.

Yeni görevine dün başlamıştı! Kaymakam ve savcı eşi kaza geçirdi

SAVRULAN RÖMORK, KAYMAKAMIN ARACINA ÇARPTI

Kaza, saat 09.30 sıralarında Konya-Afyonkarahisar kara yolunun Yeniköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen yabancı plakalı bir cip, traktörün buğday yüklü römorkuna arkadan çarptı. Savrulan römork da Sultandağı Kaymakamı Muhammet Çınarka'nın 03 AA 112 plakalı makam aracına çarptı. Devrilen traktördeki buğdaylar yola saçıldı.

Yeni görevine dün başlamıştı! Kaymakam ve savcı eşi kaza geçirdi

KAYMAKAM İLE SAVCI OLAN EŞİ DAHİL 4 YARALI

Kazada Kaymakam Muhammet Çınarka ve eşi Cumhuriyet Savcısı Hidayet Nur Çınarka ile araçtaki Kadir Çelik (51) ve Halil İbrahim Taş (58) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yeni görevine dün başlamıştı! Kaymakam ve savcı eşi kaza geçirdi

YENİ GÖREVİNE DÜN BAŞLADI

Kaymakam Çınarka'nın yapılan son atama kararıyla Tuzlukçu Kaymakamlığı'ndan Sultandağı Kaymakamı'na atandığı ve İçişleri Bakanlığının 19 Ağustos 2026 tarihli ve 118364 sayılı oluru doğrultusunda dün ilçede göreve başladığı bildirildi.

Yeni görevine dün başlamıştı! Kaymakam ve savcı eşi kaza geçirdi
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Savcısı, Trafik Kazaları, Sultandağı, Akşehir, Güncel, Konya, Afyon, Afyon, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni görevine dün başlamıştı! Kaymakam ve savcı eşi kaza geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer bitti Acun Ilıcalı, 36 maçta 5 gol atan golcüye 22 milyon Euro veriyor Transfer bitti! Acun Ilıcalı, 36 maçta 5 gol atan golcüye 22 milyon Euro veriyor
Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe’ye veda etti: Umarım Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşırız Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'ye veda etti: Umarım Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşırız
11 kemiği kırılan akrobat 16,75 milyon dolarlık tazminat davası açtı 11 kemiği kırılan akrobat 16,75 milyon dolarlık tazminat davası açtı
10 yıllık sır çözüldü: Aynur Kanbur’un 4 katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet 10 yıllık sır çözüldü: Aynur Kanbur'un 4 katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet
Ordu’da dere kenarında 2 kız kardeşin cansız bedeni bulundu Ordu'da dere kenarında 2 kız kardeşin cansız bedeni bulundu
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçti
İsrail’de mafya lideri silahlı saldırıda öldü İsrail'de mafya lideri silahlı saldırıda öldü
ABD, Suriye’yi terör listesinden çıkardı ABD, Suriye'yi terör listesinden çıkardı
Bebek Sahili’nde boğulma tehlikesi geçiren kadını çevredekiler kurtardı Bebek Sahili'nde boğulma tehlikesi geçiren kadını çevredekiler kurtardı

14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahlat’taki programa damga vuran İsrail sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'taki programa damga vuran İsrail sözleri
13:55
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı
13:55
Savcıdan İmamoğlu’nun babası hakkında kritik talep
Savcıdan İmamoğlu'nun babası hakkında kritik talep
13:35
Silopi’nin göbeğinde yıllardır terk edilmiş tehlike
Silopi’nin göbeğinde yıllardır terk edilmiş tehlike
13:25
Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı
Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı
13:25
Tahran’dan dünyayı rahatlatan haber Petrol fiyatları sert düştü
Tahran’dan dünyayı rahatlatan haber! Petrol fiyatları sert düştü
12:58
Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi
12:31
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
12:10
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler Rezil diyaloglar ortaya saçıldı
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı
11:47
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 14:38:19. #.0.2#
SON DAKİKA: Yeni görevine dün başlamıştı! Kaymakam ve savcı eşi kaza geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement