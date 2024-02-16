Kastamonu İl Sağlık Müdürü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini İnceledi

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Kastamonu İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulundu.

Derdiyok, beraberindeki, Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Hasan Kepiçoğlu ve Destek Hizmetleri Başkanı İsmail Hakkı Demir ile birlikte Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Turgay Ersoy ile sohbet eden Derdiyok, doktor ve personel ile de görüştü.

Derdiyok, ziyaret sırasında merkezin faaliyetleri, yapılan tadilatlar ve planlamalar hakkında bilgi aldı.