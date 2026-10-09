Kastamonu Küre'de Cumhuriyet Meydanı yenileme ihalesi 20 Ekim'de yapılacak - Son Dakika
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Kastamonu Küre'de Cumhuriyet Meydanı yenileme ihalesi 20 Ekim'de yapılacak

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Kastamonu'nun Küre ilçesinde Cumhuriyet Meydanı yenileme işi için ihale süreci başlatıldı. Camikebir Mahallesi'nde inşaat, kaplama, aydınlatma ve peyzaj çalışmaları yapılacak; ihale 20 Ekim'de belediye hizmet binasında gerçekleştirilecek.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde meydan yenileme ihale süreci başlatıldı.

Küre Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Küre Cumhuriyet Meydanı Yenileme İşi kapsamında, Camikebir Mahallesi'nde inşaat, kaplama, aydınlatma ve peyzaj çalışmaları yapılacak.

İhale, Küre Belediye Başkanlığı hizmet binasında 20 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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