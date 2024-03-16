Kastamonu\'da yüksek rakımlı noktalarda kar yağışı etkili

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tunceli'de ziyaretler gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tunceli'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Yılmaz, Tunceli Valiliği'ni ziyaret ederek brifing aldı ve iş dünyası ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Ayrıca Tuncelili iş adamı Kazım Güntaş tarafından yaptırılan kütüphane ve konferans salonunun açılışını gerçekleştirdi.