Kastamonu Ormanları Beyaza Büründü

Güncel

Kastamonu'da kar yağışının ardından beyaza bürünen ormanlar dron ile görüntülendi.

Kastamonu- Çankırı sınırındaki, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz'ın eteklerinde kar yağışı etkili oldu.

Bölgede etkili kar yağışının ardından ormanlar beyaza büründü.

Kar ile birleşen çam ağaçlarının oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.