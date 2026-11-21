Kastamonu Şenpazar'da sabah sisi vadileri ve yerleşim alanlarını kısmen kapladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Şenpazar ilçesinde sabahın erken saatlerinde etkili olan sis, ilçe merkezi ve vadiler boyunca güzel bir manzara oluşturdu. Yerleşim alanları ile ormanlık dağları kısmen kaplayan sis, sonbahar renkleriyle bütünleşti ve dronla görüntülendi.
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, ilçe merkezi ve çevresindeki vadilerde güzel görüntüler oluşturdu.
İlçede sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren sis, yerleşim alanlarını ve ormanlık dağları kısmen kapladı.
Vadiler boyunca yayılan sis, sonbahar renkleriyle bütünleşti.
Dronla görüntülenen ilçede, dağları ve yerleşim alanlarını kaplayan sisin oluşturduğu manzara dikkati çekti.
Kaynak: AA
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