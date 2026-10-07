Kastamonu Tosya'da meyve bahçesinde yiyecek arayan karaca kameraya yakalandı

Kastamonu Tosya'da meyve bahçesinde yiyecek arayan karaca kameraya yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Tosya'da şehir merkezine yakın bir meyve bahçesinde yiyecek arayan karaca, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde karacanın bahçede dolaştığı, daha sonra bölgeden uzaklaştığı görülüyor.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yiyecek arayan karaca, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Bölgede zaman zaman görülebilen hayvanlardan olan karaca, şehir merkezine yakın bölgedeki meyve bahçesinde yiyecek ararken güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Güvenlik kamerası görüntüsünde, karacanın meyve bahçesinde dolaştığı, daha sonra bölgeden ayrıldığı görülüyor.
Kaynak: AA
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