Kastamonu Tosya'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil refüje çarptı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil daha sonra refüje çarptı. Kazada otomobilde bulunan biri çocuk 3 kişi yaralandı; yaralılar ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yolcu otobüsü ile refüje çarpan otomobildeki biri çocuk 3 kişi yaralandı.
S.K. (63) idaresindeki 42 BD 155 plakalı otomobil, Yazıçam mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 44 BEY 66 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra refüje de çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü S.K. ile otomobilde bulunan E.A.S. (8) ve G.K. (55) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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