Kastamonu Üniversitesi'nden Türk Sanat Müziği Konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kastamonu Üniversitesi'nden Türk Sanat Müziği Konseri

13.02.2026 22:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Üniversitesi Akademik Korosu, 20. yıl etkinlikleri kapsamında müzikseverlere konser verdi.

Kastamonu Üniversitesi Akademik Korosu, üniversitenin 20. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği konseri verdi.

Merkez Kütüphane Sezai Karakoç Salonu'nda düzenlenen konserde, 26 korist ve 6 saz sanatçısı sahne alırken, programda hicaz, kürdi, muhayyer kürdi ve kürdili hicazkar makamlarından 17 eser seslendirildi.

Saz heyetinde Orhan Şaik Gökyay Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri, udda Giray Soğancı, kemanda Samet Çetiner, nefesli sazda Sefa Karamehmet, ritim sazlarda Sedat Uçan ve Emirhan Uzar, klavyede ise Onur Vergili sahne aldı.

Koro şefi Prof. Dr. Sıtkı Akarsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronun kuruluşundan bu yana yürüttüğü çalışmaları ve gelecek planları hakkında bilgi verdi.

Kastamonu Üniversitesi Akademik Korosu'nun 2018 yılında kurulduğunu belirten Akarsu, "Bugüne kadar üç halk müziği konseri verdik ve iki kez TRT Ankara Radyosu'na konuk olarak davet edildik. Koromuz 26 aktif üyesiyle çalışmalarına devam ediyor. Aslında üye sayımız 45-50 civarında fakat hocalarımızın yoğun akademik çalışmaları nedeniyle aktif katılım 26 kişiyle sınırlı." dedi.

Korunun ilerleyen dönemlerde üniversitelerde konser vermeyi planladığını anlatan Akarsu, "Ayrıca üniversitelerle ortak akademik konserler düzenleme planlarımız da var. Hocalarımız burada akademik çalışmalardan bir nebze uzaklaşıp nefes alacakları bir ortam buluyorlar. Kendileri de çok mutlu. Ayrıca üniversitelerin sanatsal ve kültürel etkinliklerine de katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Halka açık olarak gerçekleştirilen konsere Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, akademik ve idari personel, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konser, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ın Şef Prof. Dr. Sıtkı Akarsu'ya çiçek takdim etmesi ve günün anısına gerçekleştirilen fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu Üniversitesi'nden Türk Sanat Müziği Konseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Casperlar“ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar 6 kişi tutuklandı "Casperlar"ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar! 6 kişi tutuklandı
Doğum günü pastası can almıştı İşte 3 kişi için istenen ceza Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza
Araca silahlı saldırı 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Araca silahlı saldırı! 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
ABD Sağlık Bakanı Kennedy’den bağımlılık itirafı: Mikroplardan daha tehlikeli ABD Sağlık Bakanı Kennedy'den bağımlılık itirafı: Mikroplardan daha tehlikeli
Nijer’den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz Nijer'den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz
Bakan Gürlek’in cevap vermek istemediği soru Bakan Gürlek'in cevap vermek istemediği soru

22:14
ABD Başkanı Trump Venezuela’ya gidiyor
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor
21:59
Bakan Gürlek’ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
21:51
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor’u beşledi
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi
21:29
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt
Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
21:09
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü
19:36
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 22:50:28. #7.11#
SON DAKİKA: Kastamonu Üniversitesi'nden Türk Sanat Müziği Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.