Kastamonu Vakıflar personeli, Dünya Yaşlılar Günü\'nde huzurevini ziyaret etti

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü personeli Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevi ziyareti yaptı.

Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya gelen kurum personeli, yaşlılarla sohbet ederek meyve ikram etti.

Huzurevi sakinleri de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.