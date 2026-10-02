Kastamonu Vakıflar personeli, Dünya Yaşlılar Günü\'nde huzurevini ziyaret etti

Kastamonu Vakıflar personeli, Dünya Yaşlılar Günü'nde huzurevini ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü personeli, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette personel sakinlerle sohbet etti ve meyve ikramında bulundu; sakinler memnuniyetini dile getirdi.
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü personeli Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevi ziyareti yaptı.
Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya gelen kurum personeli, yaşlılarla sohbet ederek meyve ikram etti.
Huzurevi sakinleri de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA
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