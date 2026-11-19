Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız, Kastamonu Valisi Meftun Dallı ile bir araya geldi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Yıldız, Dallı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesi başta olmak üzere tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma alanlarında yürütülen çalışmalarla ilgili görüşmelerde bulunuldu.

Devam eden projelerin de görüşüldüğü ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dallı, Yıldız'a ziyareti için teşekkür etti.