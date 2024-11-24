Kastamonu'yu Beyaza Bürüyen Kar Yağışı

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Kastamonu'da etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Bölgedeki kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yaz lastikleri ile yola çıkan araçlarla ağır tonajlı kamyon ve tırların dün kar nedeniyle kayarak trafiği kapattığı Ilgaz Dağı mevkisinde ekiplerin çalışması sonucu yol tekrar trafiğe açıldı.

Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Kent merkezinde de etkisini sürdüren kar yağışı ile oluşan manzara dron ile görüntülendi.