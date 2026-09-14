Kastamonulu balıkçıların yüzü palamutla güldü

Kastamonu'nun Abana ilçesinde denize açılan balıkçılar, bol miktarda palamut avladılar.

Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan balıkçıların Karadeniz'e serdikleri ağlar, palamutlarla doldu. Teknelere çekilen ağlar, balıkçı barınağındaki iskelelere getirildi.

Burada ağlardan ayıklanan palamutlar, kasalara konularak tezgahlara gönderildi.

Balıkçı Erdi Sarı, AA muhabirine, geçen seneye göre oldukça bereketli olan sezonun hem balıkçının hem tüketicinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Ağlarına takılan 600 palamudu ailecek yaptıkları çalışmayla ayıkladıklarını anlatan Sarı, "Sezonumuz bu sene güzel gidiyor, ailecek buradayız hep beraber. Hava güzel ve müsait oldukça avlanıyoruz. Günlük 300 balık, 500 balık, 1000 balık tutuyoruz, arkadaşlarımıza da denk geliyor." dedi.

Sarı, bu sene palamut bol olduğu için hamsi sezonunun kısa süreceğini, çinekopun da bereketli olmasını ümit ettiklerini kaydetti.