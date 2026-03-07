Katar'a Füze Saldırısı Engellendi - Son Dakika
Katar'a Füze Saldırısı Engellendi

07.03.2026 19:28
Katar, hedef alınan füze saldırısını hava savunma sistemleriyle engelledi.

DOHA (AA) — Katar Savunma Bakanlığı, Katar'ı hedef alan bir füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Katar'a yönelik gerçekleştirilen füze saldırısının tespit edilerek engellendiği belirtildi.

Açıklamada, Katar Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin hava sahasını ve güvenliğini korumak için yüksek hazırlık seviyesinde görev yapmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Saldırıya ilişkin detaylara yer verilmeyen açıklamada, güvenlik ve savunma birimlerinin gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.

Açıklama öncesi Katar'ın başkenti Doha'da siren sesleri duyulurken, ülkede yaşayanların cep telefonlarına "ulusal acil durum" uyarısı gönderilmişti.

Yetkililer tarafından gönderilen bildiride, güvenlik tehdit seviyesinin yükseltildiği belirtilerek vatandaşlar ve ülkede bulunanlardan evlerinde kalmaları, dışarı çıkmamaları ve pencereler ile açık alanlardan uzak durmaları istendi.

Kaynak: AA

